Златан забил 27-й гол в сезоне МЛС

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» забил гол и отдал результативный пас в матче МЛС с «Монреаль Импэкт» (2:1).

Всего в 26 играх сезона на счету 37-летнего шведа 27 мячей и 5 ассистов.

В гонке бомбардиров Ибрагимович по-прежнему занимает второе место вслед за полузащитником «Лос-Анджелеса» Карлосом Велой (29 голов).

