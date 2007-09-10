Ибрагимовичу поставят памятник в Швеции

В честь форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» построят памятник в Швеции.

Инициатором возведения монумента 37-летнему игроку выступила Федерация футбола Швеции.

Бронзовая статуя высотой в 2,7 метра и весом в 500 кг будет установлена в Мальме, родном городе форварда. Открытие состоится 8 октября.

Памятник разместится на площади между старым и новым стадионами «Мальме», где Ибрагимович начинал карьеру.

По словам генерального секретаря шведской федерации Хокана Шестранда, памятник будет «данью уважения величайшему футболисту Швеции и одному из лучших игроков мира всех времен».

Ибрагимович забил за национальную команду 62 гола. Также на его счету более 400 мячей за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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