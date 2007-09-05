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Денис Глушаков: «Я сказал как есть. Могу лишь извиниться за всю грязь вокруг меня и «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Денис Глушаков Футбол

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что откровенно рассказал про произошедшее в «Спартаке».

«Сегодня вышло мое интервью с Дмитрием Егоровым. Я сказал все так как есть, о чем не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию!

И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года», – написал Глушаков в инстаграме. 

 
 
 
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Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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