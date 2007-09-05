Денис Глушаков: «Я сказал как есть. Могу лишь извиниться за всю грязь вокруг меня и «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что откровенно рассказал про произошедшее в «Спартаке».
«Сегодня вышло мое интервью с Дмитрием Егоровым. Я сказал все так как есть, о чем не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию!
И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года», – написал Глушаков в инстаграме.
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