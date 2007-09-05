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Экс-тренер «Спартака» Мальфатти: «Глушаков – рядовой игрок. В сезоне-17/18 он играл слабо, это знают все болельщики»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Ахмат Денис Глушаков Массимо Каррера Аттила Мальфатти Футбол

Бывший тренер «Спартака» Аттила Мальфатти высказался об экс-полузащитнике красно-белых Денисе Глушакове.

«Что я могу сказать, если обо всем говорят цифры… Я был в штабе Карреры, когда мы выиграли Суперкубок. Мы финишировали третьими в чемпионате с 18-матчевой беспроигрышной серией. Мы сыграли вничью с «Ливерпулем» и разгромили «Севилью». Мы были в полуфинале Кубка, но вылетели после ошибки Глушакова…

То, что я сказал о нем, правда. Он рядовой игрок, ничего в карьере не выигравший без Массимо Карреры. И после «Спартака» он ушел в «Ахмат». Я уважаю этот клуб, но, конечно же, это совсем другой уровень, нежели «Спартак».

Повторю — это все факты и цифры. Вы можете найти запись любого матча и увидеть, что Глушаков играл слабо в сезоне-2017/18. И это знают все болельщики «Спартака». Свое отношение к нему они показали баннерами и флагами на трибунах», — сказал Мальфатти.

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