Дуглас вызван в сборную России, «кресты» Тюкавина, возвращение Бубнова, Тимощук и Карякин лишены званий на Украине и другие новости

1. Дуглас Сантос впервые вызван в сборную России. Братья Миранчуки, Глушенков, Пиняев, Умяров также в расширенном списке. При этом защитник «Зенита» еще не решил , за какую сборную выступать – российскую или бразильскую.

2. Константин Тюкавин повредил крестообразную связку колена. Из-за травмы «крестов» форвард «Динамо» пропустит около полугода.

3. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Оттаву» (5:4 Б), Овечкин остался без очков . «Тампа» уступила «Флориде» (1:2), Бобровский отразил 28 из 29 бросков, Кучеров сыграл почти 28 минут, но прервал серию из 10 игр с очками. «Рейнджерс» победили «Айлендерс» (4:0), Шестеркин сделал 4-й шатаут в сезоне, Панарин набрал 1+1 . Все результаты дня – здесь .

4. Александр Бубнов вернулся ! Футбольный эксперт объяснил , что пропал из медиапространства из-за серьезных проблем с ногами. Но теперь все хорошо.

5. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Металлург» одержал победу над «Ладой» (2:1 Б), «Витязь» уступил «Торпедо» (3:4), минское «Динамо» обыграло «Куньлунь» (6:2), московское «Динамо» победило «Автомобилист» (4:1).

6. НБА. 51 очко Гилджеса-Александера помогло «Оклахоме» обыграть «Хьюстон», «Даллас» уступил «Сакраменто» и другие результаты .

7. Тимощук, Каладзе и Карякин лишены спортивных званий на Украине.

8. «Ювентус» обыграл «Верону» (2:0) в 27-м туре Серии А. У команды Тиаго Мотты 5 побед подряд в чемпионате Италии.

9. Конструктор Ньюи начал работать в «Астон Мартин» после 19 сезонов в «Ред Булл».

10. СКА потратил 4,99 млрд рублей на зарплаты в 2024 году. Доход клуба – 10,1 млрд рублей.

11. РФС и УЕФА обсуждают возвращение российских клубов в еврокубки со следующего сезона. Вероятность допуска низка, пишет «Мутко против».

12. Вильягра прилетел в Москву на медосмотр перед трансфером в ЦСКА. Опорник расторг контракт с «Ривер Плейт».

13. Победители турнира фигуристов на Байкале получили по 1 млн рублей, общий призовой фонд – 5,5 млн.

14. «Барселона» требует от Неймара забить 15 голов за «Сантос» в качестве подтверждения уровня. Тогда каталонцы рассмотрят его возвращение, утверждает Diario Sport. Однако тренер «Барсы» Флик против прихода бразильца.

15. У Евгения Кузнецова нет депрессии на фоне негатива после возвращения в КХЛ. У СКА были претензии к форварду по соблюдению режима, сообщил Артур Хайруллин.

16. Елена Вяльбе получила красный диплом Поволжского государственного университета физической культуры и спорта.

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