Денис Глушаков: «Понимаю игроков «Зенита», но эмоциями не поможешь. В матче со «Спартаком» у Айртона тоже была рука, об этом никто не говорил»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал работу судей и отношения с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой после матча 6-го тура РПЛ против команды из Санкт-Петербурга (0:0).

«Конфликт с Дзюбой? Какой конфликт? Наоборот. Я просто понимаю чувства игроков «Зенита»: потеряли очки дома, в большинстве, им обидно. Но эмоциями сейчас не поможешь.

Вот в матче со «Спартаком» у Айртона тоже была рука в штрафной перед тем, как «Ахмат» пропустил первый мяч. Этого никто не заметил, об этом никто не говорил. Хотя неизвестно, как сложилась бы игра, поставь судья пенальти при 0:0.

Понятно, конечно, что мы плохо играли. Зато в матче с «Зенитом» проявили характер и бойцовские качества, выстояли», – рассказал Глушаков.

Матч «Ахмат» – «Спартак» обслуживал арбитр Алексей Сухой. Игру «Зенита» с грозненской командой судил Алексей Матюнин.

После матча в Санкт-Петербурге Дзюба жестко раскритиковал работу рефери. Глушаков по этому поводу сказал: «Давайте не будем говорить про позор. Мы и так играли в меньшинстве. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было хорошо?».

В матче «Зенит» – «Ахмат» спорно удалили Уциева, отменили два гола хозяев и не поставили пенальти. Дзюба назвал судью героем

Мы насчитали 19 грубых судейских ошибок за 6 туров РПЛ 😧

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