Реклама 18+
Реклама 18+

Месси получил тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика. Это приз фонда папы римского

Теги Барселона Лионель Месси Дани Алвес Ла Лига Сборная Аргентины по футболу рейтинги фото детский футбол Папа римский Франциск Педро Гальесе Эдисон Флорес Футбол

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду от фонда папы римского Франциска по итогам Кубка Америки-2019. 

32-летнему аргентинцу вручили тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика. Он является олицетворением самого чистого вида футбола – того, в который играют дети на улицах по всему миру. 

Награда благословлена папой римским и символизирует предпринимаемые на поле усилия, дух солидарности, честность, уважение и командную работу. 

Обладатель приза выбран путем голосования среди учащихся заведений, которые находятся под покровительством фонда папы римского. Всего фонд объединяет более 500 тысяч учебных заведений из 191 страны мира.

Месси набрал 34,28% голосов, обойдя перуанцев Эдисона Флореса (15,56%) и Педро Гальесе (11,28%). Четвертым стал капитан сборной Бразилии Дани Алвес (10,5%).

Дети подчеркнули смирение Месси, его готовность жертвовать собой ради команды, его усилия.

Игра: сфотографируй Месси, Пике и Гризманна в доме Гауди

 

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться