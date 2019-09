Месси получил тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика. Это приз фонда папы римского

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду от фонда папы римского Франциска по итогам Кубка Америки-2019.

32-летнему аргентинцу вручили тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика. Он является олицетворением самого чистого вида футбола – того, в который играют дети на улицах по всему миру.

Награда благословлена папой римским и символизирует предпринимаемые на поле усилия, дух солидарности, честность, уважение и командную работу.

Обладатель приза выбран путем голосования среди учащихся заведений, которые находятся под покровительством фонда папы римского. Всего фонд объединяет более 500 тысяч учебных заведений из 191 страны мира.

Месси набрал 34,28% голосов, обойдя перуанцев Эдисона Флореса (15,56%) и (11,28%). Четвертым стал капитан сборной Бразилии Дани Алвес (10,5%).

Дети подчеркнули смирение Месси, его готовность жертвовать собой ради команды, его усилия.

👀 Messi has plenty of prizes, but this one is really unique. The @scholasoccurrentes education ball, blessed by @Pontifex. This ball represents the purest form of football, the one played by children on the streets all over the world.👏👏🙌🙌 pic.twitter.com/xkeKlVUTCF