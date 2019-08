«Барселона» установила статую Кройффа на «Камп Ноу»

открыла статую бывшего игрока и тренера клуба Йохана Кройффа на домашнем стадионе команды .

Высота статуи – 3,5 метра. Ее автором стал скульптор из Голландии Корри Аммерлан.

«Статуя Йохана Кройффа приносит удовольствие и чувство гордости всей нашей семье. Мы бы хотели поблагодарить всех, кто сделал ее появление возможным.

«Камп Ноу» – это особенное место для него, здесь он провел много времени и в качестве игрока, и в качестве тренера», – сказал сын Кройффа Йорди.

«Эта статуя должна стать постоянным напоминанием о Йохане Кройффе и о том, что он значит для клуба.

Кройфф – это важная часть нашей истории, сущности и чувств», – сказал президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

🔊 Jordi Cruyff: «This statue brings pleasure and pride to the whole family. We would like to thank everyone who made it possible. And it is in a very special place for him, where he spent a lot of time as a player and manager” pic.twitter.com/UmL7qgGEdz