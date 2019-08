«Неймар, проваливай». Фанаты «ПСЖ» вывесили баннеры против бразильца

Болельщики выразили недовольство нападающим Неймаром.

Этим летом неоднократно сообщалось о желании бразильца сменить клуб.

На трибунах во время матча 1-го тура с «Нимом» (3:0) появились баннеры следующего содержания: , проваливай» и «Неймар, трахнутый проституткой, это бывает не только при ремонтаде, помнишь?».

Во втором баннере фанаты ссылаются на слова Неймара о том, что крупная победа над «ПСЖ» в составе «Барсы» – его лучшее воспоминание в карьере.

PSG’s ultras are not best pleased with Neymar – a selection of tonight’s banners:



“Neymar, p*** off.”



“Neymar – getting f***** by a prostitute doesn’t only happen at a remontada – remember?” pic.twitter.com/ue2dWCFymw