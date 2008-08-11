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«Неймар, проваливай». Фанаты «ПСЖ» вывесили баннеры против бразильца

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Неймар Футбол

Болельщики «ПСЖ» выразили недовольство нападающим Неймаром.

Этим летом неоднократно сообщалось о желании бразильца сменить клуб.

На трибунах во время матча 1-го тура с «Нимом» (3:0) появились баннеры следующего содержания: «Неймар, проваливай» и «Неймар, трахнутый проституткой, это бывает не только при ремонтаде, помнишь?». 

Во втором баннере фанаты ссылаются на слова Неймара о том, что крупная победа над «ПСЖ» в составе «Барсы» – его лучшее воспоминание в карьере.

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