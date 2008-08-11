«Неймар, проваливай». Фанаты «ПСЖ» вывесили баннеры против бразильца

Болельщики «ПСЖ» выразили недовольство нападающим Неймаром.
Этим летом неоднократно сообщалось о желании бразильца сменить клуб.
На трибунах во время матча 1-го тура с «Нимом» (3:0) появились баннеры следующего содержания: «Неймар, проваливай» и «Неймар, трахнутый проституткой, это бывает не только при ремонтаде, помнишь?».
Во втором баннере фанаты ссылаются на слова Неймара о том, что крупная победа над «ПСЖ» в составе «Барсы» – его лучшее воспоминание в карьере.
PSG’s ultras are not best pleased with Neymar – a selection of tonight’s banners:— Get French Football News (@GFFN) 11 августа 2019 г.
“Neymar, p*** off.”
“Neymar – getting f***** by a prostitute doesn’t only happen at a remontada – remember?” pic.twitter.com/ue2dWCFymw