Хавбек «Барсы» Аленья: «Будет неприятно, если Неймар перейдет в «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья рассказал о своем отношении к возможному трансферу бывшего форварда команды из «ПСЖ» в «Реал».

«Будет неприятно, если он перейдет к нашему извечному сопернику, тем более учитывая его выступления за «Барселону». Мы надеемся, что он вернется к нам. Это шикарный игрок, один из лучших в мире.

Если он вернется, это будет потрясающе – невероятный финиш трансферного окна. Неймар сделает всех нас лучше», – сказал Аленья.

«ПСЖ» не скрывает переговоры о трансфере Неймара. Вариант с «Реалом» – уже не фантастика