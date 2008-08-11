Реклама 18+
Реклама 18+

Хавбек «Барсы» Аленья: «Будет неприятно, если Неймар перейдет в «Реал»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Неймар Карлес Аленья Футбол

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья рассказал о своем отношении к возможному трансферу бывшего форварда команды Неймара из «ПСЖ» в «Реал».

«Будет неприятно, если он перейдет к нашему извечному сопернику, тем более учитывая его выступления за «Барселону». Мы надеемся, что он вернется к нам. Это шикарный игрок, один из лучших в мире.

Если он вернется, это будет потрясающе – невероятный финиш трансферного окна. Неймар сделает всех нас лучше», – сказал Аленья.

«ПСЖ» не скрывает переговоры о трансфере Неймара. Вариант с «Реалом» – уже не фантастика

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться