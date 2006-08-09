Алиссон получил травму в 1-м тайме матча с «Норвичем». Его заменил Адриан

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не доиграл до конца первый тайм матча 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (4:0, перерыв).
Бразильский голкипер поскользнулся, выбивая мяч. На поле появился медицинский персонал, но футболист не смог продолжить встречу.
На 39-й минуте Алиссона заменил Адриан, который перешел в «Ливерпуль» в начале августа.
По словам аналитика АПЛ по травмам Бена Диннери, Алиссон повредил правую икроножную мышцу.
Alisson (right calf) non-contact replaced [39]. Adrian on for his debut. #LFC pic.twitter.com/yHbX7jnsEo— Ben Dinnery (@BenDinnery) August 9, 2019
«Ливерпуль» подписал вратаря Адриана. Он забивал после сольного прохода через все поле и выносил «Эвертон» из Кубка Англии