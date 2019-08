Алиссон получил травму в 1-м тайме матча с «Норвичем». Его заменил Адриан

Вратарь Алиссон не доиграл до конца первый тайм матча 1-го тура АПЛ с (4:0, перерыв).

Бразильский голкипер поскользнулся, выбивая мяч. На поле появился медицинский персонал, но футболист не смог продолжить встречу.

На 39-й минуте заменил Адриан, который перешел в «Ливерпуль» в начале августа.

По словам аналитика АПЛ по травмам Бена Диннери, Алиссон повредил правую икроножную мышцу.

Alisson (right calf) non-contact replaced [39]. Adrian on for his debut. #LFC pic.twitter.com/yHbX7jnsEo