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Алиссон получил травму в 1-м тайме матча с «Норвичем». Его заменил Адриан

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Норвич Сити Адриан Кастильо Алиссон Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не доиграл до конца первый тайм матча 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (4:0, перерыв).

Бразильский голкипер поскользнулся, выбивая мяч. На поле появился медицинский персонал, но футболист не смог продолжить встречу.

На 39-й минуте Алиссона заменил Адриан, который перешел в «Ливерпуль» в начале августа.

По словам аналитика АПЛ по травмам Бена Диннери, Алиссон повредил правую икроножную мышцу.

«Ливерпуль» подписал вратаря Адриана. Он забивал после сольного прохода через все поле и выносил «Эвертон» из Кубка Англии

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