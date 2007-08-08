Реклама 18+
Реклама 18+

«Арсенал» подписал Давида Луиза 💇‍♂

Теги Челси Давид Луиз премьер-лига Англия Арсенал трансферы фото Футбол

Защитник «Челси» Давид Луиз перешел в «Арсенал».

Подробности сделки клубы не сообщили.

Предположительно, сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов, а контракт с 32-летним бразильцем рассчитан на два года. В «Арсенале» Луиз будет играть под 23-м номером.

Бразилец выступал за «Челси» в 2011-2014 годах, а также с 2016 по 2019 год. На его счету 248 матчей и 18 голов.

В составе «синих» Луиз становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, дважды брал Кубок Англии. 

В Fantasy АПЛ разыгрывают поездку на матч в Англию и 20 футболок английских клубов! Быстрее создавай команду

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться