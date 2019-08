«Арсенал» подписал Давида Луиза 💇‍♂

Защитник «Челси» Давид Луиз перешел в «Арсенал».

Подробности сделки клубы не сообщили.

Предположительно, сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов, а контракт с 32-летним бразильцем рассчитан на два года. В «Арсенале» Луиз будет играть под 23-м номером.

Бразилец выступал за «Челси» в 2011-2014 годах, а также с 2016 по 2019 год. На его счету 248 матчей и 18 голов.

В составе «синих» Луиз становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, дважды брал Кубок Англии.

Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4 😄



🇧🇷 #BemvindoDavid