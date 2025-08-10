Масуаку перешел в «Сандерленд» из «Бешикташа». Защитник ранее провел 6 сезонов в «Вест Хэме»

Артюр Масуаку перешел в «Сандерленд» из «Бешикташа».

31-летний левый защитник подписал с клубом АПЛ двухлетний контракт.

За турецкий клуб игрок провел 108 матчей и отдал 18 голевых передач.

До переезда в Стамбул Масуаку выступал в Премьер-лиге за «Вест Хэм ». С 2016 по 2023 год он сыграл 128 матчей.

С полной статистикой конголезца можно ознакомиться здесь .