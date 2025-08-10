Масуаку перешел в «Сандерленд» из «Бешикташа». Защитник ранее провел 6 сезонов в «Вест Хэме»
Артюр Масуаку перешел в «Сандерленд» из «Бешикташа».
31-летний левый защитник подписал с клубом АПЛ двухлетний контракт.
За турецкий клуб игрок провел 108 матчей и отдал 18 голевых передач.
До переезда в Стамбул Масуаку выступал в Премьер-лиге за «Вест Хэм». С 2016 по 2023 год он сыграл 128 матчей.
С полной статистикой конголезца можно ознакомиться здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31237 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Сандерленда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости