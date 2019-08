Полузащитник Эден Азар открыл счет в товарищеском матче с «Ред Буллом» (1:0, первый тайм).

Это первый мяч для 28-летнего бельгийца в составе мадридского клуба.

Азар летом перешел в из «Челси».

First of many! vamos #Hazardpic.twitter.com/sBPEmdxRi0