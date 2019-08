Пепе перешел в «Арсенал». Сообщалось, что за него заплатят 80 млн евро

Нападающий «Лилля» Николя Пепе перешел в лондонский .

Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила рекордные для лондонцев 80 млн евро, формально она не уточняется. «Арсенал» будет выплачивать эту сумму в течение нескольких лет.

24-летний ивуариец заключил 5-летний контракт с «канонирами». Остальные детали соглашения не уточняются.

В сезоне-2018/19 Пепе провел за «Лилль» 38 матчей в Лиге 1, забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩



🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW