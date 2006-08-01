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Пепе перешел в «Арсенал». Сообщалось, что за него заплатят 80 млн евро

Теги Лилль премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал трансферы Николя Пепе Футбол

Нападающий «Лилля» Николя Пепе перешел в лондонский «Арсенал».

Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила рекордные для лондонцев 80 млн евро, формально она не уточняется. «Арсенал» будет выплачивать эту сумму в течение нескольких лет.

24-летний ивуариец заключил 5-летний контракт с «канонирами». Остальные детали соглашения не уточняются.

В сезоне-2018/19 Пепе провел за «Лилль» 38 матчей в Лиге 1, забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач.

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

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