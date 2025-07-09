Перенесший рецидив рака в феврале хавбек «Лас-Пальмаса» Родригес успешно прошел медосмотр и тренируется уже две недели

Перенесший рецидив рака игрок «Лас-Пальмаса» вернулся к тренировкам.

29-летний Кириан Родригес успешно прошел медицинское обследование перед началом предсезонной подготовки.

Полузащитник «Лас-Пальмаса » тренируется уже 15 дней и будет постепенно интегрирован в команду, сообщает As.

Родригес был вынужден приостановить карьеру в феврале 2025 года после рецидива лимфомы Ходжкина, которая была диагностирована у него в августе 2022 года.