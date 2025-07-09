«Динамо» отдало Лепского в аренду «Крыльям Советов» на сезон с правом выкупа

Иван Лепский проведет сезон в «Крыльях Советов».

Защитник «Динамо » перешел в самарский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26. Соглашение включает опцию выкупа.

Во второй половине сезона Лепский выступал на правах аренды за «Сокол». В составе саратовского клуба 20-летний защитник провел 12 матчей.