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Милитао из-за головокружения ушел с первой пресс-конференции в «Реале»

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия Эдер Милитао Футбол

Новичок «Реала» Эдер Милитао почувствовал себя плохо во время первой пресс-конференции в Мадриде.

21-летний бразилец сегодня прошел медосмотр, подписал контракт с «Реалом» и был представлен болельщикам на «Сантьяго Бернабеу».

Милитао стало плохо в ходе общения с журналистами. Игрок пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию.

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