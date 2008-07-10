Милитао из-за головокружения ушел с первой пресс-конференции в «Реале»

Новичок «Реала» Эдер Милитао почувствовал себя плохо во время первой пресс-конференции в Мадриде.
21-летний бразилец сегодня прошел медосмотр, подписал контракт с «Реалом» и был представлен болельщикам на «Сантьяго Бернабеу».
Милитао стало плохо в ходе общения с журналистами. Игрок пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию.
«Реал» купил Милитао у «Порту» за 50 миллионов евро.
«Реал» подписал молодого бразильца за 50 млн. Кто он такой?
Militao just didn’t look comfortable at all.pic.twitter.com/pisejOHJ8A— Euan McTear (@emctear) July 10, 2019