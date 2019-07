презентовала комплект выездной формы.

На футболку нанесен желтый цвет с диагональной полоской – это образец гостевой формы каталонцев 1979 года.

Также форма создана в честь Ла Масии – академии «Барселоны», которая празднует 40-летие.

Фото: официальный сайт «Барселоны»

🔥 @dejongfrenkie21 reacts to the new away kit 🔥 pic.twitter.com/zEF3MdLYWU