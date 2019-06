поздравила нападающего Лионеля Месси с днем рождения.

Каталонский клуб выложил в твиттере видеоролик, посвященный аргентинцу. Сегодня Месси исполняется 32 года.

«Мы смотрели, как ты взрослеешь. Мы скандировали твое имя. Величайший.

С днем рождения, Лео Месси!» – сообщает твиттер «Барселоны».

We’ve watched you grow up.

We’ve chanted your name.

✨ THE GREATEST ✨



Happy birthday, Leo #Messi! pic.twitter.com/oR66PAnBc2