Нападающий Лука Йович поделился впечатлениями о своем переходе в на презентации на «Сантьяго Бернабеу».

«Я самый счастливый парень в мире, ведь я подписал контракт с выдающимся клубом.

Я приложу все усилия, чтобы помочь «Реалу» в завоевании титулов. Уверен, что сделал правильный выбор», – сказал Йович.

