Флорентино Перес: «Йович забил 27 голов, но наши фанаты будут требовать еще больше. Гордимся, что в детстве он спал с футболкой «Реала»

На «Сантьяго Бернабеу» в эти минуты проходит презентация нападающего Луки Йовича.
На церемонии выступил президент мадридской команды Флорентино Перес.
«Новый проект стартует со следующего сезона. Мы знаем, что должны хорошо поработать, потому что последние результаты не соответствуют ожиданиям. Мы отреагируем на это нашей силой и талантом.
Наш клуб никогда не сдается, и мы это докажем. Победить в четырех из пяти последних розыгрышей Лиги чемпионов – это нечто волшебное, это большой подвиг, который мы осознаем только спустя время. Теперь мы должны вернуться на путь побед и триумфов.
Йовича хотели подписать несколько европейских топ-клубов, но сегодня это игрок «Реала». Он мечтал оказаться здесь.
Лука, теперь ты игрок «Реала», 13-кратного победителя Кубка европейских чемпионов. Спасибо, что выбрал этот клуб. Ты хотел стать частью этой легенды, и тебе это удалось.
Ты забил 27 голов, но наши фанаты будут требовать еще больше. Тебя ждет самый большой вызов в карьере. Мы гордимся тобой, потому что нам рассказали, что ты спал с футболкой «Реала», когда был маленький», – заявил Перес.