Флорентино Перес: «Йович забил 27 голов, но наши фанаты будут требовать еще больше. Гордимся, что в детстве он спал с футболкой «Реала»

На «Сантьяго Бернабеу» в эти минуты проходит презентация нападающего .

На церемонии выступил президент мадридской команды .

«Новый проект стартует со следующего сезона. Мы знаем, что должны хорошо поработать, потому что последние результаты не соответствуют ожиданиям. Мы отреагируем на это нашей силой и талантом.

Наш клуб никогда не сдается, и мы это докажем. Победить в четырех из пяти последних розыгрышей Лиги чемпионов – это нечто волшебное, это большой подвиг, который мы осознаем только спустя время. Теперь мы должны вернуться на путь побед и триумфов.

Йовича хотели подписать несколько европейских топ-клубов, но сегодня это игрок . Он мечтал оказаться здесь.

Лука, теперь ты игрок «Реала», 13-кратного победителя Кубка европейских чемпионов. Спасибо, что выбрал этот клуб. Ты хотел стать частью этой легенды, и тебе это удалось.

Ты забил 27 голов, но наши фанаты будут требовать еще больше. Тебя ждет самый большой вызов в карьере. Мы гордимся тобой, потому что нам рассказали, что ты спал с футболкой «Реала», когда был маленький», – заявил Перес.