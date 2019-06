Аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ, собрал за ночь более 2,5 млн подписчиков и был взломан

Модель Кинси Волански, выбежавшая в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – (0:2) в Мадриде, рассказала, почему ее инстаграм недоступен.

«Когда твой аккаунт растет на 2,5 миллиона подписчиков за ночь, и тебя взламывают... Просто беги, Кинси.

Эмоциональные американские горки. Самые сумасшедшие 24 часа в моей жизни.

Делайте вещи, которые вас пугают, выходите из зоны комфорта. Я живу ради моментов, заставляющих мое сердце биться», – написала Волански в твиттере.

В настоящее время страница модели в инстаграме недоступна.

Девушка в купальнике на поле – подруга российского ютубера. Ее забег – реклама порнопранков

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked...... just run it off kins. This is an emotional roller coaster 😂 pic.twitter.com/abZ2vW0zTT