ЦСКА отдаст Мухина в аренду «Сочи» с правом выкупа за 75 млн рублей и опцией обратного выкупа за 150 млн. Армейцы смогут вернуть хавбека зимой (Иван Карпов)

Максим Мухин проведет сезон в «Сочи».

ЦСКА отдаст полузащитника в бесплатную аренду с правом выкупа за 75 млн рублей и опцией обратного выкупа за 150 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов. Мухин уже вылетел в Сочи для прохождения медосмотра.

Перед арендой ЦСКА продлил с Мухиным контракт до 2027 года. Армейцы получат право досрочно вернуть хавбека зимой.