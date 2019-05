Роналду не включен в символическую сборную сезона серии А по версии Opta

Аналитическая компания Opta Sports представила символическую сборную завершившегося сезона серии А.

В число одиннадцати лучших игроков не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 21 гол в своем первом сезоне в чемпионате Италии и занял четвертое место в гонке бомбардиров турнира.

Сборная сезона-2018/19 серии А: Самир Ханданович («Интер»), Жоау Канселу ( ), Калиду Кулибали («Наполи»), Франческо Ачерби («Лацио»), Александар Коларов («Рома»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиан Руис ( ), Йосип Иличич, Дуван Сапата (оба – «Аталанта»), («Наполи»).

11 – Here is the Serie A 2018/19 best XI based on Opta data. Stars. #OptaPaoloBestXI #SerieA pic.twitter.com/v2WeR17AY8