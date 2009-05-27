Роналду не включен в символическую сборную сезона серии А по версии Opta

Аналитическая компания Opta Sports представила символическую сборную завершившегося сезона серии А.
В число одиннадцати лучших игроков не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 21 гол в своем первом сезоне в чемпионате Италии и занял четвертое место в гонке бомбардиров турнира.
Сборная сезона-2018/19 серии А: Самир Ханданович («Интер»), Жоау Канселу («Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Франческо Ачерби («Лацио»), Александар Коларов («Рома»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиан Руис («Наполи»), Йосип Иличич, Дуван Сапата (оба – «Аталанта»), Дрис Мертенс («Наполи»).
11 – Here is the Serie A 2018/19 best XI based on Opta data. Stars. #OptaPaoloBestXI #SerieA pic.twitter.com/v2WeR17AY8— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 27, 2019