Гвардиолу возмутил вопрос о том, что он мог получать отдельные выплаты от владельцев «Ман Сити»

Главный тренер Пеп Гвардиола остался недоволен вопросом журналиста о его доходах после финального матча Кубка Англии с (6:0).

– Выяснилось, что Роберто Манчини получал из Абу-Даби отдельные выплаты, когда возглавлял «Манчестер Сити». Вы за время работы в «Сити» когда-нибудь получали отдельные выплаты?

– Вы осознаете, какой вопрос вы мне задаете? Вы сегодня спрашиваете меня, получал ли я какие-то деньги отдельно?

Неужели вы считаете, что я заслуживаю такого рода вопроса? Я не знаю, как было у Роберто [Манчини].

В день, когда я выиграл требл, вы спрашиваете меня, получал ли я какие-то отдельные выплаты? Вы обвиняете меня? – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

«Are you accusing me?...» 😳👀



Pep Guardiola’s incredible altercation with a reporter after @ManCity complete domestic treble at Wembley 😲#MCFC ⚽️



👉 https://t.co/vW6dUtJQnx pic.twitter.com/XgM3eufefq