Гвардиолу возмутил вопрос о том, что он мог получать отдельные выплаты от владельцев «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола остался недоволен вопросом журналиста о его доходах после финального матча Кубка Англии с «Уотфордом» (6:0).
– Выяснилось, что Роберто Манчини получал из Абу-Даби отдельные выплаты, когда возглавлял «Манчестер Сити». Вы за время работы в «Сити» когда-нибудь получали отдельные выплаты?
– Вы осознаете, какой вопрос вы мне задаете? Вы сегодня спрашиваете меня, получал ли я какие-то деньги отдельно?
Неужели вы считаете, что я заслуживаю такого рода вопроса? Я не знаю, как было у Роберто [Манчини].
В день, когда я выиграл требл, вы спрашиваете меня, получал ли я какие-то отдельные выплаты? Вы обвиняете меня? – заявил Гвардиола на пресс-конференции.
«Are you accusing me?...» 😳👀— Hayters TV (@HaytersTV) May 18, 2019
Pep Guardiola’s incredible altercation with a reporter after @ManCity complete domestic treble at Wembley 😲#MCFC ⚽️
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