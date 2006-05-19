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    Гвардиолу возмутил вопрос о том, что он мог получать отдельные выплаты от владельцев «Ман Сити»

    Теги Роберто Манчини Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии происшествия видео Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола остался недоволен вопросом журналиста о его доходах после финального матча Кубка Англии с «Уотфордом» (6:0).

    – Выяснилось, что Роберто Манчини получал из Абу-Даби отдельные выплаты, когда возглавлял «Манчестер Сити». Вы за время работы в «Сити» когда-нибудь получали отдельные выплаты?

    – Вы осознаете, какой вопрос вы мне задаете? Вы сегодня спрашиваете меня, получал ли я какие-то деньги отдельно?

    Неужели вы считаете, что я заслуживаю такого рода вопроса? Я не знаю, как было у Роберто [Манчини].

    В день, когда я выиграл требл, вы спрашиваете меня, получал ли я какие-то отдельные выплаты? Вы обвиняете меня? – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

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