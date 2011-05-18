Пеп Гвардиола: «Манчестер Сити» закончил невероятный сезон»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Уотфордом» (6:0) в финале Кубка Англии.

– Потрясающий финал для нас, мы закончили невероятный сезон.

Всех людей, причастных к клубу, поздравляю с большим успехом, особенно игроков, благодаря им мы выиграли трофеи.

– Может ли стать еще лучше ?

– Должен, всегда можно стать лучше. Нет смысла оставаться на месте, – сказал Гвардиола в эфире BBC Sport.

«Сити» оформил английский требл: чемпионат, Кубок лиги и Кубок Англии. Такого еще не было