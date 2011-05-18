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    Пеп Гвардиола: «Манчестер Сити» закончил невероятный сезон»

    Теги Уотфорд Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Уотфордом» (6:0) в финале Кубка Англии.

    – Потрясающий финал для нас, мы закончили невероятный сезон.

    Всех людей, причастных к клубу, поздравляю с большим успехом, особенно игроков, благодаря им мы выиграли трофеи. 

    – Может ли «Ман Сити» стать еще лучше ?

    – Должен, всегда можно стать лучше. Нет смысла оставаться на месте, – сказал Гвардиола в эфире BBC Sport.

    «Сити» оформил английский требл: чемпионат, Кубок лиги и Кубок Англии. Такого еще не было

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