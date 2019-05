Фанаты «Ливерпуля» бросили в фонтан жителя Барселоны

Болельщики «Ливерпуля» устроили беспорядки в Барселоне перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против одноименного клуба.

В социальных сетях появилось видео, на котором фанаты мерсисайдской команды бросают в фонтан местного жителя.

Президент «Ливерпуля» Питер Мур призвал болельщиков к порядочности.

«Мы с гордостью поем, что завоевали Европу. Но давайте вести себя в этом замечательном городе достойно, уважительно и соответствующе манерам «Ливерпуля». Давайте будем приличны и скромны», – написал Мур в твиттере.

По информации Liverpool Echo, полиция Мерсисайда получила сведения о появившемся видео.

Here’s the “Liverpool fan” who tripped a Barcelona local into the fountain.



Vile behaviour and not what the club is about at all.



Think @LFC should attempt to take this further, he doesn’t represent our fan base.



pic.twitter.com/QZWLF5gRrl