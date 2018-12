Санчес подъехал к базе «МЮ» под саундтрек из «Гладиатора» «Теперь мы свободны»

Нападающий Алексис Санчес, вероятно, пошутил на тему ухода из команды .

Чилиец выложил в сторис инстаграма видео, где он на автомобиле подъезжает под музыку к клубной базе.

В машине Санчеса играет композиция Ханса Циммера к фильму «Гладиатор» Now We Are Free («Теперь мы свободны»).

Ранее сообщалось, что Санчес отправил сообщение всем игрокам «МЮ» о выигрыше 20 тысяч фунтов в споре с защитником Маркосом Рохо. Он якобы поставил на увольнение Моуринью. Игрок опроверг эту новость.