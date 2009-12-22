Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Санчес подъехал к базе «МЮ» под саундтрек из «Гладиатора» «Теперь мы свободны»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Алексис Санчес премьер-лига Англия Футбол

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, вероятно, пошутил на тему ухода из команды Жозе Моуринью.

    Чилиец выложил в сторис инстаграма видео, где он на автомобиле подъезжает под музыку к клубной базе.

    В машине Санчеса играет композиция Ханса Циммера к фильму «Гладиатор» Now We Are Free («Теперь мы свободны»).

    Ранее сообщалось, что Санчес отправил сообщение всем игрокам «МЮ» о выигрыше 20 тысяч фунтов в споре с защитником Маркосом Рохо. Он якобы поставил на увольнение Моуринью. Игрок опроверг эту новость.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться