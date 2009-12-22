Санчес подъехал к базе «МЮ» под саундтрек из «Гладиатора» «Теперь мы свободны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, вероятно, пошутил на тему ухода из команды Жозе Моуринью.
Чилиец выложил в сторис инстаграма видео, где он на автомобиле подъезжает под музыку к клубной базе.
В машине Санчеса играет композиция Ханса Циммера к фильму «Гладиатор» Now We Are Free («Теперь мы свободны»).
Ранее сообщалось, что Санчес отправил сообщение всем игрокам «МЮ» о выигрыше 20 тысяч фунтов в споре с защитником Маркосом Рохо. Он якобы поставил на увольнение Моуринью. Игрок опроверг эту новость.
Alexis Sánchez playing Hans Zimmer’s ‘Now We Are Free’ whilst driving into Carrington 😅 pic.twitter.com/skyODHoTeC— utdreport (@utdreport) 22 декабря 2018 г.