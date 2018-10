Фанаты «Ювентуса» пели «Моуринью – сукин сын». Жозе показал им три пальца – требл с «Интером»

Болельщики «Ювентуса» пели оскорбительные кричалки в адрес главного тренера Жозе Моуринью по ходу матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0).

Фанаты туринской команды кричали португальскому специалисту: «Моуринью – дерьмо, Моуринью – сукин сын».

Моуринью в ответ показал болельщикам три пальца. Скорее всего, этот жест символизировал требл, который Моуринью завоевал с миланским .

«Ювентус» за всю свою историю ни разу не оформлял требл (победу в чемпионате, Кубке страны и в Кубке / Лиге чемпионов в течение одного сезона).

Единственным итальянским клубом, кому удалось это сделать, является «Интер» – в сезоне-2009/10 под руководством Моуринью.

Ранее португалец показал три пальца болельщикам «Челси», напомнив им о трех чемпионских титулах АПЛ, которые он завоевал вместе с лондонской командой.

