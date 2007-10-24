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    Фанаты «Ювентуса» пели «Моуринью – сукин сын». Жозе показал им три пальца – требл с «Интером»

    Теги Интер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов болельщики фото Футбол

    Болельщики «Ювентуса» пели оскорбительные кричалки в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью по ходу матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0).

    Фанаты туринской команды кричали португальскому специалисту: «Моуринью – дерьмо, Моуринью – сукин сын».

    Моуринью в ответ показал болельщикам три пальца. Скорее всего, этот жест символизировал требл, который Моуринью завоевал с миланским «Интером».

    «Ювентус» за всю свою историю ни разу не оформлял требл (победу в чемпионате, Кубке страны и в Кубке / Лиге чемпионов в течение одного сезона).

    Единственным итальянским клубом, кому удалось это сделать, является «Интер» – в сезоне-2009/10 под руководством Моуринью.

    Ранее португалец показал три пальца болельщикам «Челси», напомнив им о трех чемпионских титулах АПЛ, которые он завоевал вместе с лондонской командой.

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