Моуринью сцепился с тренером «Челси» и показал фанатам три пальца. Он брал с командой три титула АПЛ

Полузащитник «Челси» Росс Баркли вырвал ничью на 96-й минуте матча 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Главный тренер Маурицио Сарри и тренерский штаб лондонского клуба бурно отреагировали на забитый мяч. Один из ассистентов Сарри демонстративно отпраздновал гол перед тренером «Юнайтед» Жозе Моуринью, который вскочил из кресла и попытался ввязаться в потасовку.

После игры Моуринью похлопал сектору, в котором находились болельщики «МЮ», и показал трибунам с фанатами «Челси» три пальца. Вероятно, он намекнул на три титула АПЛ, которые взял во главе лондонского клуба.

Jose Mourinho was getting some stick from the Chelsea fans at full-time.



So he held up a finger for every Premier League title he won for them. pic.twitter.com/8C8WYFiYwg