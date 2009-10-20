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    Моуринью сцепился с тренером «Челси» и показал фанатам три пальца. Он брал с командой три титула АПЛ

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия видео фото Росс Баркли Футбол

    Полузащитник «Челси» Росс Баркли вырвал ничью на 96-й минуте матча 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Главный тренер Маурицио Сарри и тренерский штаб лондонского клуба бурно отреагировали на забитый мяч. Один из ассистентов Сарри демонстративно отпраздновал гол перед тренером «Юнайтед» Жозе Моуринью, который вскочил из кресла и попытался ввязаться в потасовку.

    После игры Моуринью похлопал сектору, в котором находились болельщики «МЮ», и показал трибунам с фанатами «Челси» три пальца. Вероятно, он намекнул на три титула АПЛ, которые взял во главе лондонского клуба.

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