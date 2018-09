Погба о видео, разозлившем Моуринью: «Зачем мне публиковать это после матча?»

У главного тренера Жозе Моуринью и хавбека Поля Погба случился конфликт на вчерашней тренировке, вероятнее всего, из-за сторис в инстаграме игрока.

Два дня назад француз, который не был включен в заявку на матч Кубка Лиги против «Дерби» (2:2, по пенальти – 7:8), опубликовал видео, где он сидит на трибунах и смеется в окружении Андреаса Перейры и Люка Шоу.

what’s there to be upset about?? pic.twitter.com/hN8wDmlfDg