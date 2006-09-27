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    Погба о видео, разозлившем Моуринью: «Зачем мне публиковать это после матча?»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия видео Поль Погба Футбол

    У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и хавбека Поля Погба случился конфликт на вчерашней тренировке, вероятнее всего, из-за сторис в инстаграме игрока.

    Два дня назад француз, который не был включен в заявку на матч Кубка Лиги против «Дерби» (2:2, по пенальти – 7:8), опубликовал видео, где он сидит на трибунах и смеется в окружении Андреаса Перейры и Люка Шоу. 

    Видео появилось в инстаграме Погба после матча с «Дерби», и Моуринью счел это насмешкой над поражением команды. Однако задержка публикации могла быть обусловлена отсутствием Wi-Fi и плохим сигналом 4G из-за большого количества людей на стадионе «Олд Траффорд».

    Микрофоны Sky Sports зафиксировали перепалку Моуринью и Погба.

    Погба: «Зачем мне публиковать его после [матча]?»

    Моуриньо – пресс-атташе «МЮ» Джону Аллену: «Подойди сюда, пожалуйста. Когда это произошло, когда Поль опубликовал это в инстаграме? После матча?»

    Погба: «Вы видели мой пост – зачем мне публиковать его после?»

    Моуриньо – Аллену: «(Неразборчиво) люди увидели это после?»

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