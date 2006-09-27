Погба о видео, разозлившем Моуринью: «Зачем мне публиковать это после матча?»

У главного тренера Жозе Моуринью и хавбека Поля Погба случился конфликт на вчерашней тренировке, вероятнее всего, из-за сторис в инстаграме игрока.

Два дня назад француз, который не был включен в заявку на матч Кубка Лиги против «Дерби» (2:2, по пенальти – 7:8), опубликовал видео, где он сидит на трибунах и смеется в окружении Андреаса Перейры и Люка Шоу.

what’s there to be upset about?? pic.twitter.com/hN8wDmlfDg — 21 Average (@_KUMILLE_) 26 сентября 2018 г.

Видео появилось в инстаграме Погба после матча с «Дерби», и Моуринью счел это насмешкой над поражением команды. Однако задержка публикации могла быть обусловлена отсутствием Wi-Fi и плохим сигналом 4G из-за большого количества людей на стадионе «Олд Траффорд».

Микрофоны Sky Sports зафиксировали перепалку Моуринью и Погба.

Погба: «Зачем мне публиковать его после [матча]?»

Моуриньо – пресс-атташе «МЮ» Джону Аллену: «Подойди сюда, пожалуйста. Когда это произошло, когда Поль опубликовал это в инстаграме? После матча?»

Погба: «Вы видели мой пост – зачем мне публиковать его после?»

Моуриньо – Аллену: «(Неразборчиво) люди увидели это после?»