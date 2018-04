Салах признан игроком года в Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду лучшему игроку года в Англии по версии ассоциации футболистов-профессионалов (PFA).

На нее также претендовали вратарь Дэвид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), полузащитники Кевин де Брюйне, Лерой Сане и Давид Сильва (все – «Манчестер Сити»), форвард Харри Кейн («Тоттенхэм»).

Congratulations to @LFC’s Mo Salah, crowned the Men’s PFA Players’ Player of the Year 👏🏆 #PFAAwards pic.twitter.com/fpvxwZgfdP