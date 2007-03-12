Джорджо Кьеллини: «Ювентус» снова стал голодным до побед»

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини дал интервью Sky.

«Это правда, что итальянская старая гвардия всегда готова помочь, но и другие игроки заслуживают доверия. Есть Лихтштайнер, который выступает в команде со времен первого скудетто, и Асамоа, который пришел в команду годом позже.

После первой половины сезона мы были весьма удовлетворены, и у нас не было того голода. Мы посмотрели друг другу в глаза и сказали, что это неправильно, и мы должны измениться. Команда не должна игнорировать тренера, и тренер не должен игнорировать команду.

Победа на «Уэмбли» принесла нам и болельщикам много эмоций. Для того, чтобы пройти на следующую стадию в плей-офф, нужна страсть. Мы знали о трудностях, но никогда не теряли хладнокровия. Мы ждали, пока «Тоттенхэм» ошибется, и это случилось.

Мы всегда были позади лидера в чемпионате, и мы надеемся, что выйдем вперед в воскресенье, хоть и на несколько часов, потому что мы играем первыми. Нас ждет сложная неделя, потому что мы встречаемся с хорошо развитыми физически командами, а мы потратили много сил.

В среду вечером мы праздновали победу. Затем мы присутствовали на похоронах Астори, что было очень тяжело для всей команды. Мы сфокусированы на воскресном матче. Не хочу говорить, что игра будет определяющей, но она очень важна.

Дибала должен продолжать то, что делает. Он «золотой мальчик», и теперь Пауло снова стал забивать, в чем мы не сомневались.

Буффон думает только о футболе. Впереди нас ждет очень важный отрезок сезона», — сказал Кьеллини.