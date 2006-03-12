Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Зинедин Зидан: «Так сегодня я лучше, чем Эмери? Что за чушь, действительно, что за чушь»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Зинедин Зидан Унаи Эмери

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сказал, что он не лучше, чем тренер «ПСЖ» Унаи Эмери.

    «Я не хочу никого убеждать, у каждого есть своё мнением, даже когда я выигрываю снова, снова и снова, это их мнение, и я не хочу его менять. Так сегодня я лучше, чем Эмери? Что за чушь, действительно, что за чушь. Для меня это самая огромная ошибка.

    Но мы должны принять это, потому что через несколько недели они будут говорить, что я тупой и, что другой тренер лучше, потому что выиграл матч. Это правило игры», — сказал Зидан.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться