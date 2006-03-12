Зинедин Зидан: «Так сегодня я лучше, чем Эмери? Что за чушь, действительно, что за чушь»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сказал, что он не лучше, чем тренер «ПСЖ» Унаи Эмери.

«Я не хочу никого убеждать, у каждого есть своё мнением, даже когда я выигрываю снова, снова и снова, это их мнение, и я не хочу его менять. Так сегодня я лучше, чем Эмери? Что за чушь, действительно, что за чушь. Для меня это самая огромная ошибка.

Но мы должны принять это, потому что через несколько недели они будут говорить, что я тупой и, что другой тренер лучше, потому что выиграл матч. Это правило игры», — сказал Зидан.