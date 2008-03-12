Мартинес: «Решение по Наингголану будет принято в мае»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил перспективы 29-летнего полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана на участие в финальной части чемпионата мира-2018.

«Мы еще будем анализировать всю информацию и данные по футболистам, которые принимали участие в матчах отборочного турнира и товарищеских встречах, включая Раджу Наингголана. Нам нужны исполнители, которые принесут сборной пользу в России.

Окончательный выбор будет сделан в мае – тогда мы и определим список из 23 игроков», – заявил 44-летний наставник сборной Бельгии в интервью изданию Het Laatste Nieuws.