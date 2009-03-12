Алиссон — лидер по количеству сейвов в Серии А

25-летний вратарь «Ромы» Алиссон демонстрирует потрясающую стабильность и уверенность в каждом матче своей команды.

Бразилец по праву считается одним из ключевых игроков «джаллоросси» в текущей кампании, привлекая внимание ведущих клубов благодаря своей впечатляющей игре.

Как информирует издание La Gazzetta dello Sport, в этом сезоне Алиссон является лидером по количеству сэйвов в чемпионате Италии (79,82%). Страж ворот «Ромы» превышает средний показатель в серии А почти на 10 процентов.

К слову, пропущенный мяч в поединке против «Наполи» от бельгийца Дриса Мертенса – единственный, который Алиссон пропустил до сих пор после удара из-за пределов штрафной площади.