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    Алиссон — лидер по количеству сейвов в Серии А

    Теги Рома серия А Италия Алиссон

    25-летний вратарь «Ромы» Алиссон демонстрирует потрясающую стабильность и уверенность в каждом матче своей команды.

    Бразилец по праву считается одним из ключевых игроков «джаллоросси» в текущей кампании, привлекая внимание ведущих клубов благодаря своей впечатляющей игре.

    Как информирует издание La Gazzetta dello Sport, в этом сезоне Алиссон является лидером по количеству сэйвов в чемпионате Италии (79,82%). Страж ворот «Ромы» превышает средний показатель в серии А почти на 10 процентов.

    К слову, пропущенный мяч в поединке против «Наполи» от бельгийца Дриса Мертенса – единственный, который Алиссон пропустил до сих пор после удара из-за пределов штрафной площади.

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