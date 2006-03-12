Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Юрген Клопп: «Если бы я был тренером «Порту», то хотел бы, чтобы моя команда должным образом отреагировала на поражение»

    Теги Ливерпуль Порту Юрген Клопп Лига чемпионов

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Порту».

    «В первом матче мы сыграли очень эффективно, но «Порту» — фантастическая команда. Да, мы выиграли со счетом 5:0, но лишь потому, что реализовали практический каждый свой опасный момент. Будь иначе, и реализуй «Порту» свои моменты, результат был бы иным.

    Если бы я был тренером «Порту», то хотел бы, чтобы моя команда должным образом отреагировала на поражение. Жду от соперника именно этого настроя. Чтобы победить, нам надо будет сыграть на высшем уровне», — сказал Клопп.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться