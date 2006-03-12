Юрген Клопп: «Если бы я был тренером «Порту», то хотел бы, чтобы моя команда должным образом отреагировала на поражение»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Порту».

«В первом матче мы сыграли очень эффективно, но «Порту» — фантастическая команда. Да, мы выиграли со счетом 5:0, но лишь потому, что реализовали практический каждый свой опасный момент. Будь иначе, и реализуй «Порту» свои моменты, результат был бы иным.

Если бы я был тренером «Порту», то хотел бы, чтобы моя команда должным образом отреагировала на поражение. Жду от соперника именно этого настроя. Чтобы победить, нам надо будет сыграть на высшем уровне», — сказал Клопп.