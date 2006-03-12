Стал известен срок контракта Сейдахмета с «Уфой»

О подробностях трудового соглашения 18-летнего Еркебулана Сейдахмета с клубом сильнейшего дивизиона чемпионата России «Уфа» до сих пор было почти ничего не известно, хотя казахстанских болельщиков эти моменты волнуют очень сильно.

Восполнить данный пробел мы попросили генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова.

— Шамиль Камилович, на какой срок рассчитан контракт, подписанный вашим клубом с Еркебуланом Сейдахметом?

— Данное долгосрочное трудовое соглашение рассчитано на 3 года.

— Есть информация, что ФК «Уфа» ни копейки не заплатил за Еркебулана. Это правда?

— Да, все верно. Этот перспективный футболист достался нам бесплатно. Хочу сказать большое спасибо Георгию Хутиди (основатель клуба «Монтажник», который воспитал Сейдахмета — прим. Vesti.kz). Он помог Сейдахмету развиться, и благодаря его поддержке состоялся переход Еркебулана в «Уфу».

Сейдахмет может дебютировать уже в ближайших матчах. Все будет зависеть от того, в какой он будет физической форме. На последнем сборе он получил небольшую травму, однако сейчас чувствует себя хорошо. Теперь ему нужно постараться и пробиться в состав. Это будет очень сложно», — отметил Газизов.

Российский клуб подписал с казахстанцем, которого за искусную работу с мячом прозвали «казахским Месси», долгосрочный контракт и заявил его в РФПЛ под под десятым номером — на его игровой футболке красуется псевдоним «Еркош».