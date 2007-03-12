Григорьянц: «КДК не будет рассматривать аплодисменты Кришито в адрес судьи матча «Зенит» — «Амкар»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом Sport24 Артемом Калининым рассказал, что главный арбитр матча 21-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Амкаром» (0:0) Владимир Сельдяков не отразил в протоколе поведение защитника «Зенита» Доменико Кришито. Футболист был удален в матче, после чего похлопал Сельдякову и накричал на резервного рефери Кирилла Левникова.

«Главный арбитр матча «Зенит» — «Амкар» не отразил в протоколе тот факт, что Кришито после удаления аплодировал ему. КДК рассматривать данный эпизод не будет».