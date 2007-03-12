Пеп Гвардиола: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть игру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениям о победе против «Челси» в рамках 29-го тура Премьер Лиги.

«Челси» все еще чемпионы. Они играли с десятью игроками, но мы не пропустили ни одного гола. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть игру. Наш высокий прессинг был невероятен, так что мы довольны, потому что это ещё один шаг на пути к чемпионству. У нас 76 очков.

Мы должны были быть осторожны против контратак, Азар, Виллиан и Педро — быстрые игроки, но мы у нас всё было под контролем и мы были быстры с мячом, никто делал лишних пасов или касаний. Это непросто, когда у них в защите 9 игроков в штрафной.

Мы близки, но еще не конец. Он в наших руках. Мы должны оставаться спокойными. Следующие игры у нас с «Базелем» и «Стоком», и после игры со «Стоком», мы посмотрим, какая наша позиция и сколько нам осталось игр, чтобы стать чемпионами», — сказал Гвардиола.