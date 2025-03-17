«Станкович переиграл Семака – он не был готов к такой серьезной борьбе. Обычно «Спартак» играл по-другому». Первак о поражении «Зенита»
Юрий Первак считает, что Деян Станкович переиграл Сергея Семака.
«Спартак» победил «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура Мир РПЛ.
«Я видел отличную игру и серьезную борьбу.
В чем «Спартаку» повезло? «Зенит» просто не смог с этим справиться. Технически Станкович переиграл Семака.
Семак не был готов к такой серьезной борьбе. Обычно «Спартак» играл по-другому, и этот матч был антиподом предыдущих встреч этих команд», – сказал бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак
«Спартак» использовал ошибки Семака. Слабейший матч «Зенита»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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