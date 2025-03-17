Мостовой о «Спартаке»: «Видна разница, когда на бровке тренер, прошедший жизнь в качестве игрока. Когда убрали Абаскаля, я сказал: хоть теперь на футбольном языке будем разговаривать»
«Конечно, я не согласен с критикой Даниила Денисова. Ясно, что ему там некоторых качеств не хватает, но он берет немножко другим.
По крайней мере, он берет какой-то самоотверженностью, боевитостью и всегда старается.
Сейчас в команде видна разница, что значит, когда у тебя на бровке стоит футбольный тренер, который прошел всю жизнь в качестве игрока, и как там ребята все выкладываются за него. Это видно даже по игре Денисова.
Когда убрали Абаскаля, я сразу сказал, что мы хоть теперь на футбольном языке будем разговаривать. При Абаскале мы говорили только про пресс-конференции, куда он прыгнул, побежал и так далее.
При Станковиче все разговоры о «Спартаке» лишь о футболе», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
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