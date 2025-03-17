Пиняев из-за травмы пропустит матчи сборной России против Гренады и Замбии

Сергей Пиняев не сыграет за сборную России в марте.

Хавбек «Локомотива » получил травму в матче 21-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (2:1). 20-летний футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 51-й минуте.

«Сергей Пиняев не приедет в расположение сборной России. Он будет восстанавливаться от повреждения, полученного в матче с «Динамо», в клубе», – сказал собеседник «Р-Спорт».

Пиняев был включен в состав сборной России на мартовский сбор. В ближайший перерыв на матчи сборных национальная команда проведет две товарищеские игры – против Гренады и Замбии. Встречи состоятся 19 и 25 марта соответственно.