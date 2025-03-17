Мартинс о травме в 1-м тайме с «Зенитом»: «Почувствовал, что вывихнул плечо, но в такой игре нельзя сдаваться. Мысль о замене в голову не приходила»

Кристофер Мартинс рассказал о травме плеча в матче с «Зенитом».

Полузащитник «Спартака», сделавший дубль в игре Мир РПЛ, получил повреждение на 40-й минуте в первом тайме после стыка около боковой линии, но продолжил матч и доиграл его до конца.

– После одного из стыков ты травмировал плечо. Расскажи, что произошло?

– Да, я почувствовал, что вывихнул плечо, потом получилось поставить его на место. Врач сказал, что играть можно. Было больно, но в такой игре, как эта, сдаваться нельзя.

– Были ли мысли о замене в тот момент или уже в перерыве?

– Мне такое в голову не приходило.

Да, было больно. Но если ты можешь двигаться, то играешь. Я обычно прошу замену, только если не могу двигаться, – сказал полузащитник «Спартака » Кристофер Мартинс .

Мартинс вынес «Зенит» дублем! За 6 минут до 1-го гола он орал от боли: пришлось вставлять плечо