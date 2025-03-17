Мартинс о травме в 1-м тайме с «Зенитом»: «Почувствовал, что вывихнул плечо, но в такой игре нельзя сдаваться. Мысль о замене в голову не приходила»
Полузащитник «Спартака», сделавший дубль в игре Мир РПЛ, получил повреждение на 40-й минуте в первом тайме после стыка около боковой линии, но продолжил матч и доиграл его до конца.
– После одного из стыков ты травмировал плечо. Расскажи, что произошло?
– Да, я почувствовал, что вывихнул плечо, потом получилось поставить его на место. Врач сказал, что играть можно. Было больно, но в такой игре, как эта, сдаваться нельзя.
– Были ли мысли о замене в тот момент или уже в перерыве?
– Мне такое в голову не приходило.
Да, было больно. Но если ты можешь двигаться, то играешь. Я обычно прошу замену, только если не могу двигаться, – сказал полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.
Мартинс вынес «Зенит» дублем! За 6 минут до 1-го гола он орал от боли: пришлось вставлять плечо
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