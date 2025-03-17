Данила Ведерников нашел новый клуб.

Экс-игрок «Пари НН» подписал контракт с «Астраханью» из Leon Второй лиги Б.

По информации журналиста Сергея Ильева, футболиста уже представили новой команде.

Напомним, 23-летний защитник в начале марта перешел в «Чайку», о подписании объявили официально, но уже через несколько дней контракт расторгли из-за акции против руководства бывшего клуба «Пари НН»: футболист нецензурно обозвал на бутсах спортивного директора Александра Удальцова и его заместителя Владимира Рыкова.

Кроме того, на уход игрока из «Чайки» также мог повлиять главный тренер песчанокопского клуба Евгений Калешин: по информации журналиста Ивана Карпова, его рассматривают как потенциального преемника Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Пари НН».

Сообщалось, что Калешину поступил звонок от Рыкова, намекнувшего, что присутствие Ведерникова в песчанокопском клубе может помешать возможному назначению. После этого тренер настоял на расторжении контракта с футболистом, в итоге перешедшим в «Астрахань».

В сезоне-2023/24 Ведерников выступал за «Муром» из Leon Второй лиги А, вот так он ассистировал на один из голов в матче с костромским «Спартаком» (3:0).