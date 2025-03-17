Глушаков о «Спартаке» и «Зените»: «У Станковича правильный менталитет. Он – серб! А они – наши братья! Мартинс бегает там, где закопаны деньги»

Денис Глушаков похвалил менталитет Станковича и работоспособность Мартинса.

Команда тренера Деяна Станковича выиграла 2:1 в игре Мир РПЛ.

– Как вам матч?

– Футбол не очень понравился, если честно. Больше понравилась атмосфера. Давно не было таких трибун!

И ажиотажа, который раньше всегда присутствовал. Игра была равная, но «Спартак» свои моменты реализовал, а «Зенит » – нет.

– Мартинс провел сумасшедшую неделю, оформив дубль сначала в Кубке России, а затем и в матче с «Зенитом».

– Парень старается, работает. Он мне всегда, в принципе, нравился.

Настоящий бокс-ту-бокс – работает от штрафной до штрафной. Как говорится, бегает там, где закопаны деньги. Он умеет правильно выбрать позицию.

– Как оцените работу Станковича?

– Видно, что он переживает за команду, работает. У него правильный менталитет. В конце концов, он – серб! А они – наши братья!

В прошлом он был хорошим футболистом и прекрасно понимает всю кухню. Но перехваливать или критиковать пока нет смысла. Цыплят будем считать по лету, – сказал бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков .