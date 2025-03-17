Глушаков о «Спартаке» и «Зените»: «У Станковича правильный менталитет. Он – серб! А они – наши братья! Мартинс бегает там, где закопаны деньги»
Команда тренера Деяна Станковича выиграла 2:1 в игре Мир РПЛ.
– Как вам матч?
– Футбол не очень понравился, если честно. Больше понравилась атмосфера. Давно не было таких трибун!
И ажиотажа, который раньше всегда присутствовал. Игра была равная, но «Спартак» свои моменты реализовал, а «Зенит» – нет.
– Мартинс провел сумасшедшую неделю, оформив дубль сначала в Кубке России, а затем и в матче с «Зенитом».
– Парень старается, работает. Он мне всегда, в принципе, нравился.
Настоящий бокс-ту-бокс – работает от штрафной до штрафной. Как говорится, бегает там, где закопаны деньги. Он умеет правильно выбрать позицию.
– Как оцените работу Станковича?
– Видно, что он переживает за команду, работает. У него правильный менталитет. В конце концов, он – серб! А они – наши братья!
В прошлом он был хорошим футболистом и прекрасно понимает всю кухню. Но перехваливать или критиковать пока нет смысла. Цыплят будем считать по лету, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
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