  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрий Нагорных: «Есть позиции, где могут играть молодые, но клубы предпочитают уже состоявшихся игроков. «Локомотив» считает это неправильным. Российские футболисты должны иметь шанс!»
2

Юрий Нагорных: «Есть позиции, где могут играть молодые, но клубы предпочитают уже состоявшихся игроков. «Локомотив» считает это неправильным. Российские футболисты должны иметь шанс!»

Юрий Нагорных заявил о важности развития российских футболистов.

«Твердо уверены, что российские игроки должны получать шанс. У нас много талантливой молодежи.

Есть много позиций, где могут играть молодые футболисты, но клубы предпочитают уже состоявшихся игроков. Мы, в «Локомотиве», считаем это неправильным.

Российские игроки должны иметь шанс!

Мы понимаем, что это сложная работа, но мы готовы ее выполнять – это наша миссия. Это задача всего российского футбола», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮрий Нагорных
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» подаст апелляцию на решение о проведении матча 27 марта. «Осасуну» тоже не устраивает эта дата
2 минуты назад
«Зенит» выиграл 2 из 12 последних матчей против московских клубов в РПЛ
810 минут назад
Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой (Sport Baza)
2815 минут назад
Неизвестный сообщил о минировании «Лукойл Арены» во время матча «Спартака» и «Зенита» – 400 кг взрывчатки под трибунами (Sport Baza)
2727 минут назад
«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»: «По голу из вне игры и вытащенной и не предъявленной второй желтой карточке»
14138 минут назад
Хамес о Неймаре: «Он получил бы три «Золотых мяча», если бы не Месси и Роналду. Но ему пришлось конкурировать с этими зверями»
1546 минут назад
Перес просил CSD разрешить «Барсе» зарегистрировать Ольмо. Президент «Реала» рассказал об этом игроку и руководству каталонцев (El Confidencial)
7556 минут назад
«Кто мы? Мясо». Мартинс после дубля «Зениту» показал футболку с надписью, как у Титова
17сегодня, 11:22Фото
Медведев заявил о доверии «Зенита» к Семаку: «Он имеет долгосрочный контракт, продолжает работать. Обращаю внимание – до конца чемпионата еще 9 туров»
63сегодня, 11:05
«Краснодар» выиграет РПЛ с вероятностью 47,3%. Шансы «Зенита» – 28,7%, «Спартака» – 18,7% (Opta)
41сегодня, 10:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Станкович переиграл Семака – он не был готов к такой серьезной борьбе. Обычно «Спартак» играл по-другому». Первак о поражении «Зенита»
840 минут назад
Ведерников, написавший «Удалец – ###» на бутсах, перешел в «Астрахань». С ним расторгли контракт «Пари НН» и «Чайка»
341 минуту назадВидео
«Спартак» имеет преимущество над «Зенитом» по личным встречам впервые с сезона-2013/14
455 минут назад
Форвард «Вест Хэма» Антонио отправился на свалку, чтобы посмотреть на остатки своего Ferrari после ДТП: «Осознал, насколько я был близок к смерти. Машина превратилась в хлам»
1сегодня, 11:19
Россия и Иран могут сыграть в октябре в Москве: «Федерации находятся на финальной стадии переговоров»
2сегодня, 10:45
У Иньиго проблемы с коленом. Защитник «Барсы» исключен из заявки сборной Испании
14сегодня, 08:32
Первая лига. Тульский «Арсенал» сыграет с «Чайкой»
34сегодня, 08:25
Дюков о долгих просмотрах ВАР в РПЛ: «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Главное, чтобы решения были правильными»
4сегодня, 07:58
Дюков опроверг повышение зарплаты Карпина в сборной после ухода из «Ростова»: «Она осталась той же»
7сегодня, 07:27
Гуарирапа о 1-м голе за ЦСКА в 19-м матче: «Не представляете, как долго ждал этого. Надеюсь, меня прорвет, начну регулярно забивать»
10сегодня, 07:15