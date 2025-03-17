Юрий Нагорных: «Есть позиции, где могут играть молодые, но клубы предпочитают уже состоявшихся игроков. «Локомотив» считает это неправильным. Российские футболисты должны иметь шанс!»
Юрий Нагорных заявил о важности развития российских футболистов.
«Твердо уверены, что российские игроки должны получать шанс. У нас много талантливой молодежи.
Есть много позиций, где могут играть молодые футболисты, но клубы предпочитают уже состоявшихся игроков. Мы, в «Локомотиве», считаем это неправильным.
Российские игроки должны иметь шанс!
Мы понимаем, что это сложная работа, но мы готовы ее выполнять – это наша миссия. Это задача всего российского футбола», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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