«Спартак» имеет преимущество над «Зенитом» по личным встречам впервые с сезона-2013/14
«Спартак» превосходит «Зенит» по статистике личных матчей.
Команда тренера Деяна Станковича обыграла петербуржцев (2:1) в игре 21-го тура Мир РПЛ.
В первом круге этого чемпионата «Зенит» и «Спартак» сыграли 0:0 в Санкт-Петербурге.
Таким образом, впервые с сезона-2013/14 красно-белые имеют преимущество над «Зенитом» по статистике личных встреч.
«Спартак» использовал ошибки Семака. Слабейший матч «Зенита»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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