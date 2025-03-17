«Спартак» имеет преимущество над «Зенитом» по личным встречам впервые с сезона-2013/14

«Спартак» превосходит «Зенит» по статистике личных матчей.

Команда тренера Деяна Станковича обыграла петербуржцев (2:1) в игре 21-го тура Мир РПЛ .

В первом круге этого чемпионата «Зенит» и «Спартак » сыграли 0:0 в Санкт-Петербурге.

Таким образом, впервые с сезона-2013/14 красно-белые имеют преимущество над «Зенитом» по статистике личных встреч.

«Спартак» использовал ошибки Семака. Слабейший матч «Зенита»