Дибала не сыграет за Аргентину с Бразилией и Уругваем из-за травмы. Игрок «Ромы» пропустит минимум месяц

Пауло Дибала выбыл на несколько недель из-за травмы.

Полузащитник «Ромы» получил повреждение во время матча с «Кальяри» в 29-м туре Серии А (1:0). Он вышел на поле на 64-й минуте и был заменен на 75-й.

По результатам обследования у 31-летнего футболиста выявлена травма полусухожильной мышцы левого бедра.

Дибала не сможет принять участие в матчах сборной Аргентины с командами Уругвая и Бразилии в квалификации ЧМ-2026. По информации журналиста Филиппо Биафоры, игрок пропустит как минимум месяц.