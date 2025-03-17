Дибала не сыграет за Аргентину с Бразилией и Уругваем из-за травмы. Игрок «Ромы» пропустит минимум месяц
Пауло Дибала выбыл на несколько недель из-за травмы.
Полузащитник «Ромы» получил повреждение во время матча с «Кальяри» в 29-м туре Серии А (1:0). Он вышел на поле на 64-й минуте и был заменен на 75-й.
По результатам обследования у 31-летнего футболиста выявлена травма полусухожильной мышцы левого бедра.
Дибала не сможет принять участие в матчах сборной Аргентины с командами Уругвая и Бразилии в квалификации ЧМ-2026. По информации журналиста Филиппо Биафоры, игрок пропустит как минимум месяц.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Филиппо Биафоры
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